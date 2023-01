Carnevale 2023 | Albano pubblica il bando per il 18 e 19 Febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ai Castelli Romani, i Comuni si preparano all’arrivo del. Con un mese di anticipo sul periodosco, il Comune dihato per l’organizzazione di eventi culturali nel finesettimana di sabato 18 e domenica 19. L’area comunale situata nei Castelli, punta a mettere su un evento che riunisca cittadini e turisti in maschera, capace di soddisfare l’occhio dei bambini e le famiglie che li accompagnano. Ilper ilnel Comune diIlesce contemporaneamente a quelloto anche dai Comuni di Velletri e Genzano, con un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’organizzazione tecnico-logistica delle ...