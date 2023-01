Carlo «Skizzo» Biglioli | nell’«OmegaBar» giochi di parole e canzoni d’amore per Bergamo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il nuovo disco dell’ex Famiglia Rossi è tutto dedicato alla nostra città, con brani pieni di leggerezza, voglia di vivere e testi “a specchio” che sono un enigma dietro l’altro. A supportarlo una band formata da alcuni dei migliori musicisti bergamaschi. Per un disco divertente e curioso da parte di un songwriter con il cervello sempre in movimento

L'Eco di Bergamo

C on Carlo ci troviamo sulla chat di Skype per fare una lunga chiacchierata su un disco che è già stato presentato due volte dal vivo all’ Ink Club (che con il marchio Do Ink Yourself produce e fa da ...