Carlo Buccirosso al Teatro Traiano di Civitavecchia in “L’erba del vicino è sempre più verde”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)– Grande attesa per la nuova divertentissima commediadelpiùdiin scena il 21 e 22 gennaio algrazie alla storica collaborazione tra il Comune die ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio. Il gusto per il paradosso, la volontà di deridere certe esasperazioni modaiole della nostra società, situazioni comiche giocate da un gruppo di attori affiatatissimo: sono questi gli ingredienti del nuovo testo scritto e diretto dacon in scena Fabrizio Miano, Donatella de Felice Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, ...

Il Faro online

Del 2017 è invece il film Ammore e Malavita (con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini,e Raiz) in concorso al Festival del Cinema di Venezia, vincitore di molti premi, tra ...Nel cast ci sono Giovanni Storti,, Stefano Fresi e Giulia Michelini. Dove vedere Tutti a bordo streaming gratis Netflix, Sky o Amazon Prime Film Luca Miniero Il film sarà visibile ... Carlo Buccirosso al Teatro Traiano di Civitavecchia in "L'erba del ... Grande attesa per la nuova divertentissima commedia “L’erba del vicino è sempre più verde” di Carlo Buccirosso in scena sabato, ore 21, e domenica, ore 17, al Teatro Traiano grazie alla st ...Dal 5 febbraio ha inizio la rassegna "Voglia di teatro 2023" organizzata da Gf Entertainment di Gianluigi Fabiano, finanziata dalla Regione Calabria nell'ambito degli interventi ...