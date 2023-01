Carenza farmaci | Schillaci | “Ricorrere a preparati galenici | online mappa farmacie”

... come ulteriore rimedio alladei medicinali, il ricorso agalenici . Ritengo infatti che in questo contesto di cosiddettasarà utile definire e promuovere, d'intesa con tutti ...Cosi' il ministro della Salute Orazio Schillaci in risposta al question time sul tema delladi. 'Si sono verificati problemi di approvvigionamento - ha aggiunto - in particolare su ...L'Aifa avverte: ci sono dei problemi produttivi per un farmaco essenziale. Non iniziare la terapia per chi ha in somministrazione questi medicinali.Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha detto che intende promuovere l’utilizzo di farmaci galenici, per contrastare la carenza di ...