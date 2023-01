Capitale della Cultura | Procida ha passato il testimone a Bergamo e Brescia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)haildiItaliana: la cerimonia che ha ufficializzato l’anno2023 e che ha avvicendato ladelle scorso anno a quella dell’anno in corso si è tenuta mercoledì pomeriggio nel Palazzo Reale di Napoli, in piazza del Plebiscito. Una cerimonia di un paio d’ore che ha sancito la conclusione del percorso dell’isola campana e che ha di fatto consegnato ail riconoscimento istituito nel 2017 dall’allora ministro del MIBACT Dario Franceschini. A rappresentare, che si avvicinano all’inaugurazione in programma questo fine ...

Intanto il primo ciak del biopic che racconterà la tormentata vitacantautrice morta a soli ...si era presentata in condizioni a dir poco allarmanti " è stato dato lunedì proprio nella...A decidere la condanna è stato il giudice monocratico. Nel corsorequisitoria il pm Francesco Minisci ha sottolineato che ci sono "inoppugnabili" riscontri al fatto che Minte ...Supercoppa Italiana 2022, Milan-Inter in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale del derby che si disputa in Arabia Saudita.La Germani Brescia (5-5) è a Riga, capitale della Lettonia, dove ha la base la squadra ucraina del Prometey Slobozhanske (6-4), a causa della guerra tra Russia e Ucraina, per ...