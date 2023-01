Capitale della cultura | per la sicurezza impegnate anche le guardie giurate

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bergamo. Elevare il livello diprovincia, interessata da moltissimi eventi che si inseriscono nel programma Bergamo Brescia2023,integrando le iniziative pubbliche e private in una cornice di sussidiarietà e complementarietà. È l’obiettivo del protocollo “Mille occhi sulla città”, firmato mercoledì in Prefettura dal prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, dai rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Bergamo, Treviglio, Dalmine, Seriate, Romano di Lombardia, Caravaggio, Albino, degli istituti di vigilanza privata aderenti all’iniziativa e con l’adesione del Questore, del Comandante provinciale Carabinieri eGuardia di Finanza di Bergamo. L’accordo, che dà attuazione in provincia al ...