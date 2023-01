Capitale della Cultura | come cambia la viabilità nella giornata inaugurale

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bergamo. Una manifestazionenon se ne erano mai viste a Bergamo. Sabato 21 gennaio ventimila persone si riverseranno in centro città per prendere parte alla cerimonia di inaugurazione di Bergamo Brescia2023. Tutto esaurito: le prenotazioni si sono chiuse intorno alle 17 di martedì per raggiungimento del numero dei possibili partecipanti. Per gestire un evento di una tale portata, si rendono necessarie modifiche importanti allacittadina e provvedimenti per tutelare la sicurezza di tutti,il divieto di vendita di bevande alcoliche, di bevande in vetro o lattina e la chiusura degli esercizi commerciali lungo viale Papa Giovanni in concomitanza con le esibizioni sul palco. Gabriella Messina, comandantePolizia locale di ...

