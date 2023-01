LA NAZIONE

Vandalizzate alcune strutture: allagati i bagni e prese di mira le aule. Il consigliere Fratini: 'Per colpa di pochi ci rimettono molti'. Il Castelnuovo prende provvedimenti nei confronti degli ...... nell'irregolarità delle consuetudini, avverte il rischio del. Per cui al computer cercavo di ... arrivò anche quella ad aggiungersi alle mie preoccupanti. A scriverla è Diletta, che in ... Caos occupazioni: ai ragazzi 6 in condotta. Danni per 13mila euro. "Rubati chiavi e pc" Vandalizzate alcune strutture: allagati i bagni e prese di mira le aule. Il consigliere Fratini: "Per colpa di pochi ci rimettono molti". Il Castelnuovo prende provvedimenti nei confronti degli studen ...Fatta l'Italia ora bisogna fare gli italiani. Mutatis mutandis: fatti i mercati ora bisogna fare i commercianti, o meglio, bisogna regolarizzare la loro posizione, i posti occupati, le concessioni eve ...