Caos Juve | l' addio di Agnelli | ' Si chiude un' era lunga 13 anni' In arrivo il nuovo cda

Sport Fanpage

Juventus, De Laurentiis a Report: 'Usai Agnelli per andare in c*** ai fondi' Vialli, Dino Baggio: 'Ho perso un amico. Il doping c'è sempre stato, ho paura anch'io' L'addio di Andrea Agnelli '...E spunta Moggi: 'Noi rubiamo Sono gli altri che hanno rubato a noi', la Procura di Torino rinuncia alle misure contro società e dirigenti De Laurentiis, cosa ha detto a Report 'Ho usato il ... Locatelli esce dal campo piangendo, panchina della Juve in ... Il Procuratore della Repubblica di Perugia parla della Juventus, tra il caos per le plusvalenze e il caso Suarez.Caos Juventus, De Laurentiis a Report: «Usai Agnelli per andare in c*** ai fondi» «Oggi entriamo in una nuova era e siamo orgogliosi di farlo con adidas, che ha interpretato al meglio e in chiave ...