(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Confermando le conclusioni della Giunta delle Autorizzazioni, la, con 231 voti favorevoli e 37 contrari, ha giudicato, in quanto riconducibili all'attività parlamentare, le dichiarazioni rese sui social dall'esponente di Fratelli d'Italia, Carlo, all'epoca dei fatti deputato, secondo il quale laper', in programma a Milano nel 2018 e poi annullata, "con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigui non avrebbe fatto altro che legittimare la pedografia".per il quale era stato accusato di diffamazione a mezzo stampa. Secondo la Giunta e l'Aula ricorrono infatti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per dichiarare ...

La Svolta

L'audizione del 15 dicembre presso la Commissione affari costituzionali alla, lo sciopero ... le cui decisioni diverrebbero. Restiamo sul divario Nord - Sud. Assistiamo a una ...... l' indirizzo della Giunta per le autorizzazioni a procedere dellamutò in seguito ...per l'udienza preliminare di non procedere nei confronti del suddetto deputato perché riteneva... Ultimo'ora: Camera: insindacabili affermazioni Fidanza su mostra ... Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Confermando le conclusioni della Giunta delle Autorizzazioni, la Camera, con 231 voti favorevoli e 37 contrari, ha giudicato insindacabili, in quanto riconducibili all’atti ...