(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le fondamenta di diverse abitazioni hanno ceduto in seguito all'apertura dei bacini idrici. La disperazione di uno dei proprietari: "Ho costruito la miagrazie a un prestito bancario. Ora non c'è ...

RaiNews

Le fondamenta di diverse abitazioni hanno ceduto in seguito all'apertura dei bacini idrici. La disperazione di uno dei proprietari: "Ho costruito la miagrazie a un prestito bancario. Ora non c'è più e sono rimasto soltanto con i debiti" 18 gennaio 2023Ripeti prima del volo di ritorno Prima del ritorno aè bene seguire lo stesso filo logico e ... il visto elettronico per lapermette ad esempio di soggiornarci per un massimo di 30 giorni. Cambogia, la casa sprofonda in un canale e viene inghiottita dall'acqua Le fondamenta di diverse abitazioni hanno ceduto in seguito all'apertura dei bacini idrici. La disperazione di uno dei proprietari: “Ho costruito ...