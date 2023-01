Call My Agent | ossia anche gli attori e i registi italiani sono capaci di autoironia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La scommessa era sugli. Si faranno prendere in giro come il format “My” prevede? Format, certo: la serie di Fanny Herrero intitolata nell’originale “Dix ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Lo stesso call center mi chiama ogni giorno sul numero di casa: posso fermare le telefonate la Repubblica

Codice di condotta e operatori certificati per smascherare i call center molesti Il Sole 24 ORE

Call My Agent Italia gioca in modo spassoso col mondo delle star WIRED Italia

Call My Agent e Non Morirò di Fame: video intervista a Michele Di ... The Hot Corn Italy

Ecco quanto guadagna un operatore di call center Trend-online.com

Kia Joorabchian has savagely fired back at Jamie Carragher who launched a ferocious rant over the ownership of Everton. Carragher, a boyhood Everton fan, pulled no punches in his assessment of the ...Lunedì 30 gennaio arriva Siccità su Sky Cinema Uno e on demand su NOW. Venerdì 3 febbraio arrivano gli episodi 5 e 6 di Call My Agent su Sky Serie e on demand su NOW.