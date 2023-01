Call my agent – Italia | tutte le novità dalla conferenza stampa

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Una delle più grandidella stagione seriale di Sky èmy, attesissima soprattutto per il cast stellare. Remake nostrano della celebre serie cult francese, diretto da Luca Ribuoli e scritto da Lisa Nur Sultan, vedrà la partecipazione di Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti nei panni di sé stessi. Stamani si è tenuta ladi presentazione della serie televisiva, il cui primo episodio debutterà su Sky venerdì 20 Gennaio, e in streaming su Now. Per sei settimane il pubblicono potrà appassionarsi alle vicende degli attori e scoprire il dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Abbonati a Sky e non perderti gli episodi di ...

Solange Savagnone Dal 20 gennaio su Sky debutta la versione italiana della serie cult francese "Dix pour cent (my)", capolavoro di ironia e cinismo che racconta la vita all'interno di un'agenzia di star. Tra gli agenti protagonisti delle sei puntate c'è Gabriele, interpretato da Maurizio Lastrico . ...C'è lei tra i protagonisti della nuova serieMY- ITALIA , attesissimo remake del cult francese Dix pour cent (My!) dal 20 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo ... La serie segue le vicende all'interno di una importante agenzia di spettacolo: da una parte gli agenti e i loro assistenti che devono gestire le carriere e i capricci dei famosi clienti. Dall'altra le ...Le dichiarazioni del cast di Call My Agent Italia, remake della serie tv francese dedicata ai manager, su Sky e NOW dal 20 gennaio 2023 ...