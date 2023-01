Globalist.it

...del `manifesto dei valori´ sul quale raccoglieremo le adesioni per la convocazione di una `Assemblea costituente´ con delegati ripartiti tra le forze politiche che parteciperanno" afferma, ......l'appello al Governo Meloni affinché riprenda lo spirito originario del piano Industria 4.0 ... Dopo il lancio del piano da parte di Carlonel 2016, i ripensamenti della gestione di Luigi ... Calenda lancia il partito unico: “Liberali, popolari e riformisti del Pd, andiamo insieme” Calenda: "Siamo pronti a lanciare il percorso verso il partito unico dei liberali, popolari e riformisti e mi sono rivolto alle tante associazioni e forze politiche che fanno parte di quest'area: Popo ...Il candidato segretario: "Porte aperte a tutti". Calenda: "Solo un fritto misto populista" Il «riformista» Bonaccini richiama in servizio la «Ditta» e arruola il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per ...