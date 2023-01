Calciomercato | Roma pronta a cedere il suo pupillo | Juve alla porta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il mese di gennaio è dedicatosessione invernale delma anche al rinnovo dei contratti in scadenza a giugno: tante le operazioni in ballo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mese di gennaio è dedicatosessione invernale delma anche al rinnovo dei contratti in scadenza a giugno. Se Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

D'altronde nel settore giovanile dellanasco come esterno d'attacco. Per un calciatore non è facile dopo tanto tempo senza giocare entrare subito e farsi trovare pronto, ma fa parte del nostro ...Commenta per primo Il calcio riempie le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. All'indomani dell'eliminazione a sorpresa dalla Coppa Italia del Napoli primo in classifica contro il fanalino di ... Roma, Pinto in missione a Milano: ecco per chi 'Ho perso un amico, una guida, una persona speciale', dice il presidente blucerchiato ROMA (ITALPRESS) - 'La sua morte ha creato un vuoto tipico ...Calcio Coppa Italia: Napoli-Cremonese. Il commento post-partita del tecnico Spalletti: “siamo dispiaciuti, dovevamo chiudere il match. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, ma vanno fa ...