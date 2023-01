Calciomercato Roma | l’attaccante può partire | interesse dalla Serie A

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laè una delle squadre che sembra essere maggiormente informa in questa ripresa di campionato con i capitolini che hanno conquistato due vittorie su tre in campionato e che sono riusciti a strappare un pareggio all’ultimo secondo a San Siro contro il Milan oltreché la qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro il Genoa. L’allenatore dei giallorossi José Mourinho vorrebbe dei colpi di mercato, che però non sono ancora arrivati, per puntare alla qualificazione in Champions League. Il mercato della società dei Friedkin potrebbe però sbloccarsi a seguito della potenziale cessione di Shomurodov.cessione Shomurodov Cessione Shomurodov, forte l’del Torino ma occhio al Lille Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si è svolto nelle scorse un incontro trae Torino per il ...