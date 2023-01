Calciomercato Napoli | è fatta per lo scambio con la Fiorentina Sirigu-Gollini

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo la squadra mercato di Sky Sport, èper l’operazione tra. Lotra gli azzurri e i viola che coinvolge i due secondi portieri Salvatoree Pierluigista ormai prendendo definitivamente forma: infatti, l’operazione tra i due club è ormai ai dettagli. I due portieri sono pronti a cominciare una nuova avventura nel mercato di gennaio.si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentrearriverà in Campania in prestito con diritto di riscatto. Manca solo la formalizzazione dell’intera operazione per portarla definitivamente al termine, ma i club hanno trovato l’accordo e c’è l’ok di entrambi i giocatori. Questa seranon ha giocato la ...

CalcioNapoli24

.it vi offre il match del 'Maradona' trae Cremonese in tempo reale. Formazioni Ufficiali- CremoneseNAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, ...'Non siamo ottimisti su Ounahi'. Così il ds delCristiano Giuntoli, in esclusiva a Mediaset sul centrocampista marocchino rivelazione del Mondiale, di proprietà dell'Angers, obiettivo di mercato del club azzurro per l'estate. 'Il calciatore ... Calciomercato Napoli: ha chiesto la cessione, va a giocare in Germania "Avevamo bisogno di una scintilla per ripartire e questa vittoria ce la darà. Complimenti ai ragazzi che hanno corso tantissimo, nonostante ...Dal 5-1 alla Juventus, che vale quasi lo scudetto, alla clamorosa eliminazione in Coppa Italia negli ottavi di finale. Settimana da montagne russe per il Napoli: al San Paolo la squadra di Luciano Spa ...