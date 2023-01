Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Novità su Bakayoko”

MilanLive.it

Commenta per primo Prima di stasera, l'ultima squadra che aveva segnato due gol nei primi 25 minuti di gioco in una finale di Supercoppa italiana era stata la Roma contro l'Inter nel 2006 (reti di ...Nel bel mezzo delche al momento non vede significativi movimenti tra i top club di Serie A. Il derby è una partita nella partita, un sentimento che divide la squadra di, ma che ... Calciomercato Milan, la Sampdoria li vuole entrambi: trattativa in corso L’Inter trova anche il raddoppio a Riyadh contro il Milan. Al 21' Bastoni batte velocemente la punizione per Dzeko che scatta sul filo del fuorigioco, salta Kjaer con un dribbling a rientrare e batte ..."Napoli-Juventus Si è andati oltre le aspettative. Ci si poteva immaginare il Napoli ad un certo livello, non ci si poteva immaginare una differenza così grande".