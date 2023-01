Calciomercato Milan – Da Tatarusanu a Rebic | chi può partire a giugno

MilanLive.it

Commenta per primo Hakan Calhanoglu lascia il campo all'83' della sfida contro ilper crampi.- Inter -.itI rossoneri di Stefano Pioli arrivano all'appuntamento da secondi in classifica nel campionato di Serie A, alle spalle della capolista Napoli di Luciano Spalletti. ... Calciomercato Milan, la Sampdoria li vuole entrambi: trattativa in corso Milan-Inter, la cronaca con gli highlights della finale di Supercoppa Italiana disputata a Riyad mercoledì 18 gennaio 2023 ...L’Inter L’Inter batte il Milan nella finale di Supercoppa di Ryiadjh (3-0) e conquista il primo trofeo stagionale Inter che conquista la Supercoppa Italiana nella finale secca in programma al King Fah ...