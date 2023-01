Calciomercato Milan – Che occasione dalla Premier! Il nome per la porta

Milan News

4 Sergino Dest sta trovando sempre più spazio al, il feeling con Stefano Pioli è in crescita. Ma la situazione relativa al riscatto è ancora nebulosa: difficilmente ilverserà nelle casse del Barcellona i 20 milioni previsti per il riscatto.QUI- Ancora senza Maignan, Florenzi, Ballo - Touré, Krunic e Ibrahimovic, Pioli rilancia Kjaer in difesa al posto di Kalulu , in panchina con De Ketelaere, al quale viene ancora preferito ... De Telegraaf - Milan, Ajax, Dortmund e squadre di Premier su Mika Godts del Genk Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...In casa Milan si parla di questa doppia operazione di calciomercato. Una trattativa che si potrebbe concludere nella sessione di gennaio.