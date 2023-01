Calcio | Supercoppa | le formazioni ufficiali di Milan-Inter

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Riad, 18 gen. - (Adnkronos) - Sono state annunciate ledi, in campo alle 20 nella finale diitaliana al King Fahd Stadium di Riad. Pioli sceglie Kjaer al centro della difesa in coppia con Tomori e Messias in attacco a destra. Inzaghi conferma gli 11 previsti. Queste le(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All: Pioli.(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All: Inzaghi.