Calcio | Sgarbi | ' S Siro sarebbe stato luogo naturale Supercoppa | prima di abbatterlo' **

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Milano, 18 gen. (Adnkronos) - "Ilper unatra Inter e Milanlo stadio Sanche lo distruggano. Anche se, credo, avranno già cominciato a mettere le bombe". A parlare all'Adnkronos è Vittorio, sottosegretario alla Cultura, riferendosi alla finale diitaliana 2023 che si disputerà a Riyad, alle 20 di questa sera. Ma anche alla vicenda dello storico stadio milanese, che lo ha recentemente visto protagonista di un duro botta e risposta con il ministro per le Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, favorevole al suo abbattimento per consentire la costruzione di una nuova struttura, per la quale, secondo Salvini, alcuni privatiro già pronti a ...

Il Sannio Quotidiano

... Noi Moderati di Maurizio Lupi con Rinascimento di Vittorio. E la lista civica Rocca con 32 ... Mario Brugia, Alessio Bruognoli, Edoardo Cante, Giorgio Heller, ex presidente del Livorno. ...Stavolta a prendere parole è il vice - premier e leader della Lega: 'non ha nessun titolo per dire sì o no a un'opera. Dire di no a un miliardo di euro per riqualificare un quartiere è una ... **Calcio: Sgarbi, ‘S.Siro sarebbe stato luogo naturale Supercoppa ... Continuano le discussioni in merito all’abbattimento di San Siro tra il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Stavolta a prendere parole è il ...Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, ha parlato in merito alla demolizione e all’eventuale costruzione di un nuovo San Siro Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture, ha parlato in merit ...