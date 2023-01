Calcio | Salernitana | richiamato Nicola in panchina 2 giorni dopo l' esonero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Salerno, 18 gen. - (Adnkronos) - Davideè tornato sulladellal'maturato domenica serail pesante ko sul campo dell'Atalanta per 8-2. I successivi sondaggi della società granata non hanno portato a nessun accordo con i vari allenatori chiamati, poi la virata sul tecnico autore della spettacolare rimonta salvezza della passata stagione.ha ufficializzato il suo ritorno allaattraverso un lungo post su Facebook, in cui spiega come sono andate le cose in questi: "Vi racconto la verità. Nella giornata di ieri ho ricevuto una telefonata dal presidente Iervolino che con i suoi modi, sempre amabili e gentili, mi ha spiegato le ragioni della sua decisione che ha preso con ...