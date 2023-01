Calcio | Roma | in coppa a sorpresa c’è la Cremonese

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laha scoperto quale avversario sfiderà per i quarti di finale diItalia. Ai giallorossi avranno sul proprio cammino lache ha eliminato il Napoli grazie all‘ex giallorosso Felix Afena-Gyan. Ed il tabellone diventa interessante per laalla caccia della stella d’argento. Davanti al proprio pubblico Pellegrini e compagni cercheranno la qualificazione per la semifinale dove ci sarà una fra Fiorentina e Torino (che ha eliminato il Milan). Lasi trova in una parte di tabellone senza big e l’obiettivo finale diventa concreto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere dello Sport

... reduce dai pareggi di Serie A controe Lecce e dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano ...pazzo tra Barella e TonaliMilan - Inter è quindi attesissima come una serata di grandeper ...I Gunners sono alla ricerca di un rinforzo in attacco: piace il gioiello ... Un socio per la Roma: i Friedkin si muovono. Ecco come stanno le cose (ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Sappiamo tutti cosa rappresenta la Coppa Italia per noi negli ultimi anni, per le soddisfazioni che ci ha dato. E' una competizione in più, ed è ...La Roma ha scoperto quale avversario sfiderà per i quarti di finale di Coppa Italia. A sorpresa i giallorossi avranno sul proprio cammino la Cremonese che ha eliminato il Napoli grazie all‘ex ...