Calcio | Napoli | personalizzato in palestra per Kvaratskhelia

Ilsta cambiando, avete visto anche ieri- Cremonese. Ormai anche le piccole ti portano 5 o 6 uomini in area e se sottovaluti la partita è facile ti vada male'. Sarebbe troppo banale ...Rientrato in gruppo DemmeNAPOLI - All'indomani della gara di Coppa Italia contro la Cremonese, persa ai rigori, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center per preparare il match contro la Salernitana in programma all'Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18).Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione della nuova maglia azzurra. "Chi preferirei incontrare tra Croazia, Olanda e Spagna a ...Presentata a Roma, in via del Corso, la nuova maglia della Nazionale, timbrata Adidas, dopo anni di partnership con la Puma. All'evento, il presidente della Figc Gabriele Gravina, la ct ...