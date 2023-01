Calcio | Monza | affaticamento muscolare per Caprari | salterà match di Coppa Italia con la Juve

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), 18 gen. - (Adnkronos) - Nella lista dei convocati delper la sfida di domani incontro lantus non è presente Gianluca, autore di una doppietta nell'ultima sfida di campionato contro la Cremonese. L'attaccante soffre di une non sarà dunque a disposizione di mister Raffaele Palladino, che proverà a recuperarlo per la gara di domenica contro il Sassuolo.

