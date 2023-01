Calcio | l' Inter vince la Supercoppa | Milan travolto 3-0

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Riad, 18 gen. - (Adnkronos) - L'laitaliana. I nerazzurri travolgono il3-0 nella finale disputata al King Fahdnational Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Per la squadra allenata da Inzaghi a segno Dimarco al 10', Dzeko al 21' e Lautaro Martinez al 77'.

Corriere dello Sport

: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 18 gennaio 2023L'conquista la Supercoppa travolgendo il Milan 3 - 0 . La squadra di Inzaghi trionfa grazie ai gol di Dimarco e Dzeko (migliore in campo) nel primo tempo e di Lautaro Martinez nella ripresa. Ecco ... Milan-Inter 0-3 diretta: Dimarco, Dzeko e Lautaro regalano la Supercoppa ad Inzaghi Si è disputata a Ryad, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. E a trionfare sono stati i nerazzurri, in una partita senza storia ...Finale dominata da Inzaghi, per Pioli i soliti errori e una stagione che sta scivolando via. Ecco cosa a detto la sfida di Riyad e quale impatto potrà avere sul resto dell'annata delle due milanesi ...