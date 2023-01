Calcio | Brasile | debutto con tripletta per Suarez nel Gremio

Agenzia ANSA

Debutto stellare con tripletta per Luis Suárez, in Brasile: il fuoriclasse della nazionale uruguaiana ha segnato tre gol all'esordio con la maglia del Gremio, la notte scorsa a Porto Alegre. L'ex attaccante del Barcellona, oggi 35enne, è stato approdato in Brasile da svincolato dopo il breve soggiorno in patria al Nacional e la delusione mondiale con l'Uruguay.