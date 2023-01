Calcio | Atalanta Lesione al bicipite femorale per Zappacosta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il club nerazzurro non si sbilancia sui tempi di recupero che dipendono "dalla progressione clinica" BERGAMO - Nuovo stop per Davide. L', infatti, ha reso noto che ieri pomeriggio l'...

Il Posticipo

...ma che doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l'. Ho ...di un animo umano che ha profonda sensibilità per capire e vuole fortemente costruire un...Nicola era stato esonerato lunedì dopo la sconfitta con l'per 8 - 2: ipotizzata la sua sostituzione con Semplici ed altri tecnici ma oggi il passo indietro della società. Atalanta, Lampard vuole Zapata: lo ha chiesto in prestito Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 17 gennaio, Davide Zappacosta è stato sottoposto ad ...Anche il Nottingham Forest pensa al colombiano dell’Atalanta Nelle scorse ore vi abbiamo riferito di un interessamento da parte dell’Everton per Duvan Zapata. La trattava non è così semplice perché i ...