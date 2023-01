Calaiò | “Napoli non sottovalutare la Salernitana | avrà il coltello tra i denti”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Emanuelecommenta la sconfitta delcon la Cremonese e si proietta verso la sfida di Serie A con la. L’ex attaccante delnon fa drammi per la sconfitta delin Coppa Italia, ma invita tutti alla prudenza anche in vista delle prossime partite. Gli azzurri di Luciano Spalletti nella 19sima giornata di Serie giocheranno con la, squadra che sarà allenata ancora da Davide Nicola, nonostante un primo esonero da parte di Iervolino. Laè reduce da una sconfitta 8-2 con l’Atalanta e vive una situazione molto complicata. L’occasione sembra favorevole alche sta recuperando pure Kvaratskhelia. Maai microfoni di Radio Goal invita tutti a restare calmi: “Sicuramente il ...

