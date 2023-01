Busta paga dipendenti 2023 | come visualizzare il taglio imposte

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Quali novità nella? Approvata con Legge 29 dicembre 2022 numero 197, la Manovraripropone per l’anno corrente l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, dopo l’esperienza dell’anno passato in cui la riduzione è stata prevista in un primo momento allo 0,8% salvo poi passare al 2% per i periodi didal 1° luglio al 31 dicembre.La misura, con il chiaro scopo di ridurre le trattenute inper i, beneficiando così di un aumento del netto, opererà nelsecondo due differenti aliquote, in ragione dell’ammontare della retribuzione imponibile del lavoratore interessato.In attesa dei consueti chiarimenti Inps, analizziamo in ...

Money.it

I mesi scorsi i pensionati e molti lavoratori dipendenti si sono ritrovati indei bonus di 200 euro e 150 euro . Si trattava di indennità una tantum che i datori di lavoro hanno erogato per far fronte al caro vita dello scorso anno. Le ultime notizie, però, non sono ...I lavoratori che, pur avendo maturato il requisito per la Quota 103, decidono di rimanere in servizio, possono chiedere una somma corrisposta direttamente inpari alla contribuzione ... Bonus in busta paga a gennaio 2023, tutti i nuovi aumenti in arrivo: chi avrà uno stipendio più alto Carovita. Con l’inflazione media annua all’8,6, oltre una mensilità in meno in busta paga. A dicembre l’inflazione in Trentino torna sopra la media nazionale ...Bonus 200 euro e 150 euro in busta paga dati per errore, ecco i pensionati e i dipendenti che rischiano di doverli restituire.