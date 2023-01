Buffy | Sarah Michelle Gellar su Joss Whedon | “Non racconterò mai tutta la verità”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)è tornata a parlare della sua esperienza sul set della serie– L’ammazzavampiri. L’attrice, come è ben noto, in passato ha definito il set un luogo di lavoro piuttosto “tossico e maschilista“, puntando il dito soprattutto nei confronti di, ideatore della serie. Durante una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, laè tornata a parlare della questione. “Sono arrivata a un buon punto in cui è più facile parlarne. Nonmaila miaperché non ne ricavo nulla. Ho detto tutto quello che ho detto così da non far vincere nessuno. Perdono tutti. Non sono l’unica persona ad affrontare tutto questo e spero che l’eredità non sia cambiata per via ...