Britishvolt entra in amministrazione controllata Il CEO era Lars Carlstrom | lo stesso di Italvolt

Leggi su dday

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il parallelo fraè netto e, per certi versi, inquietante: c’è lomanager a capo, ci sono le stesse roboanti dichiarazioni e c’è un piano industriale molto simile. Solo cheè appenata inper i suoi enormi debiti, accumulati in appena tre anni. Un campanello d’allarme per la GigaFactory italiana?...