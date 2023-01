Brindisi | ingoia piccolo oggetto plastica | morto bimbo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un bambino di 1 anno e mezzo èsoffocato questo pomeriggio nella sua abitazione a Fasano, in provincia di, dopo aver ingerito undi. Inutili i tentativi del padre di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Fasano e una ambulanza del 118 ma per ilnon c’era più nulla da fare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

