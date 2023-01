Brighton | prezzo fissato per Trossard

Sportevai.it

E non solo per ildel cartellino (circa 22 milioni), ma anche per il peso degli stipendi da ... rischierà di perdere Ilic: ildi De Zerbi aveva già presentato un'offerta, riservandosi ...subito in Premier League dal. "Abbiamo giocato a tratti un ottimo calcio e segnato un gol ... Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso, anche il quotidiano digitale La Gazzetta ... Juve, il Brighton fissa il prezzo per Mac Allister: ecco quanti milioni ... Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato della situazione di Trossard, che ha recentemente chiesto la cessione Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato della situazione di Tr ...Non ci sono solo i club di Serie A, Toro e Lazio in testa, a guardare con interesse il futuro di Ivan Ilic. Secondo Tuttomercatoweb il trequartista del Verona piace molto ...