Brasile | Tite risolve ufficialmente il contratto | «Voglio ringraziare giocatori | dipendenti | dirigenti e stampa»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), ormai ex commissario tecnico del, ha risoltoil suocon la Selecao. Ecco le sue parole, ormai ex commissario tecnico del, ha risoltoil suocon la Selecao dopo il Mondiale fallimentare in Qatar. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «, idella CBF, ie voi della, con cui potrei aver avuto divergenze di opinione, ma sempre nell’assoluto rispetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

, ormai ex commissario tecnico del, ha risolto ufficialmente il suo contratto con la Selecao. Ecco le sue parole, ormai ex commissario tecnico del, ha risolto ufficialmente il ...ha lasciato ufficialmente la Nazionale brasiliana. Il tecnico, che ha guidato la Seleçao negli ultimi sei anni e mezzo ed è stato ct ai Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022, ha risolto ieri il ... Brasile, Tite ha risolto il contratto: "Ringrazio giocatori e Federazione". Ora caccia al sostituto Tite, ormai ex commissario tecnico del Brasile, ha risolto ufficialmente il suo contratto con la Selecao. Ecco le sue parole Tite, ormai ex commissario tecnico del Brasile, ha risolto ufficialmente il ...Importantissime notizie riguardanti il nuovo allenatore del Brasile in vista dei prossimi anni. Dopo l'addio di Tite arriva il sostituto ...