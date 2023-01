Brasile | assalto a istituzioni | almeno 45 arrestati ex candidati a elezioni

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Brasilia, 18 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Tra gli oltre 1.300per l'agli edifici istituzionali a Brasilia dell'8 gennaio da parte dei sostenitori di Jair Bolsonaro,45 si eranoa cariche pubbliche durante leche si sono tenute negli ultimi 10 anni. Il Partito Social Liberale (Psl) e il Partito Liberale (Pl), con cui Bolsonaro si è candidato alle presidenziali del 2018 e del 2022, sono le formazioni che hanno ospitato il maggior numero di candidature. Il Psl, che si è fuso con i Democratici nel 2022, creando così Unión Brasil, è la formazione con il maggior numero di exfiniti in carcere, con sei di essi che hanno partecipato alledel 2018 e del 2022 per diventare consiglieri o deputati federali. Il ...

