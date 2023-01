Brambilla | Quasi metà pensionati assistiti da Stato | non credibile neanche 15 anni contributi in 67 di vita

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non sembra rispecchiare le reali condizioni socio-economiche del Paese un dato che vedeladeiitaliani, del tutto o in parte dallo. Così come non pareche la maggior parte di queste persone non sia riuscita in 67dia versare neppure quei 15/17di contribuzione regolare che avrebbe consentito di raggiungere la pensione minima". Così Alberto, presidente del centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, commentando il 'Rapporto sul Bilancio del sistema previdenziale italiano' curato dal centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, presentato quest'oggi alla Camera dei Deputati, e quanto emerge sulle pensioni ...