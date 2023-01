Brad Pitt racconta il suo momento di sesso migliore | le sue fan stentano a crederci

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Iconica star di Hollywood,vanta una carriera cinematografica di tutto rispetto. Bellissimo, a tratti statuario ha partecipato a pellicole che hanno segnato la storia del cinema americano e non solo. Attualmente è in tour per promuovere il film Babylon di Damien Chazelle, in uscita in tutto il mondo dove recita a fianco di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.