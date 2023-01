Bracconiere per delusione d' amore

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)perd’, racconto completo. Innamorato di un’impiegata del credito tunisino filiale di Brugherio. Non corrisposto. Comincia la cattura di selvaggina nel parco Adda nord. Lei viene a saperlo dalle sue amiche. Non cambia idea. Lui continua nella nuova attività venatoria. Sanzionato più volte, si giustifica: “Ho avuto unad’”. Si può finalmente dire, quelero io. Poi laè passata e ho messo su famiglia: “Mi vanto e farò sempre peggio!”, con questa bellissima frase mio figlio di dodici anni ha salutato la maestra. Abbandona la scuola ordinaria. Si è iscritto al corso del comune di Milano per diventare impiegato del comune stesso al compimento del 25esimo anno di età. Fino ad allora lo devo mantenere. Lo stato ...