Boxe | cancellata la rivincita tra Daniele Scardina e Giovanni De Carolis Problemi con il peso

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)Denon daranno vita all’atteso incontro diprevisto per il prossimo 3 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Doveva trattarsi di un rematch della super sfida italiana dei pesi supermedi andata in scena il 13 maggio 2022 e vinta daDeper ko. Lo stesso romano, però, ha palesato delle difficoltà nel raggiungere unforma ideale necessario per competere tra i 76,2 kg e la Opi Since 82, società organizzatrice della riunione, si è trovata costretta a cancellare il confronto (già rinviato di cinque settimane rispetto alla pianificazione iniziale). Il Presidente Alessandro Cherchi ha dichiarato: “Siamo fortemente costernati. In primo luogo verso il pubblico del pugilato italiano, che tanto ha atteso ...