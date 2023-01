Autosprint.it

Cerca undiscusso in tempi brevi e nella prima parte del campionato,. La posizione in Sauber è diversissima dai contratti strappati in Mercedes, perlopiù discussi in estate e con un'...... ' Finora non abbiamo definito i tempi per ildel contratto, siamo stati costantemente in ... Dopo un quinquennio 'morbido' con Valtteri, Sir Lewis ha sperimentato di nuovo un compagno di ... Bottas e il rinnovo in Sauber: "La stabilità è importante" Leggi tutte le ultime news sulla F1: notizie su Gran Premi, Piloti, Scuderie e informazioni aggiornate su Classifiche, Calendario delle Gare di Formula 1 - Pagina 208.Tutti gli Articoli della categoria Formula1 pubblicati su Virgilio Sport nel 2020 a portata di click. Scopri l'Archivio completo e trova gli articoli anno per anno - Pagina 16 ...