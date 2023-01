Borsa Milano oggi | scende l’inflazione | Piazza Affari in rialzo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ancora una giornata positiva per le Borse europee, in un clima che sembra meno teso rispetto a qualche settimana fa. In primo piano restano le possibili mosse delle banche centrali. Si attende il beige book della Fed, mentre il componente del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, ha spiegato che la guidance di rialzi di 50 punti base dei tassi offerta dalla presidente, Christine Lagarde, resta valida. Nell’Eurozonasi è confermata in rallentamento al 9,2% annuale a dicembre. La Bce potrebbe quindi valutare aumenti dei tassi di minore entità rispetto a quanto previsto. Torna a salire il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam, sopra i 60 euro al megawattora. Si rafforza poi l’euro sul dollaro. Ail Ftse Mib sale dello 0,27% e chiude a 26.052,39. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, sotto i 180 ...