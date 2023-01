Borsa | Milano migliora +0 | 5% | corrono Tenaris | Saipem ed Stm

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)Piazza Affari (Ftse Mib +0,5% a 26.111 punti) in attesa dell'avvio degli scambi Usa con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 176,5 punti. In ribasso di 11,3 punti al 3,76% il ...

... che, oltre al socio di maggioranza ENEA, includono Eni, Cnr, INFN, Consorzio CREATE, Consorzio RFX, Politecnico di Torino, Università diBicocca, Università di Roma Tor Vergata, Università ... Borsa di Milano oggi 16 gennaio: Ftse Mib sostenuto da Tim e Banco Bpm (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 gen - Air France-Klm non presentera' un'offerta per l'acquisizione di una quota della compagnia aerea italiana Ita Airways. Il gruppo franco-olandese "inten ...