Borsa | Europa accelera | listini Usa positivi | Milano +0 | 6%

... con sedi in Asia,, Americhe e Australia. Progetta, produce e distribuisce articoli per ... A metà dicembre aveva ricevuto notifica dalladi New York (NYSE) sul fatto che non era più ...Accelerano le principali borse europee insieme ai listini Usa. La migliore è Madrid (+0,81%), seguita da Milano (+0,65%), Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,35%) e Londra, poco sopra la parità (+0,02%). ...(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Accelerano le principali borse europee insieme ai listini Usa. La migliore è Madrid (+0,81%), seguita da Milano ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 gen - I mercati azionari europei si mantengono in timido rialzo a meta' seduta prima della pubblicazione dei dati americani sulle vendite al dettaglio e i ...