Borsa | Asia chiude contrastata dopo le decisioni della BoJ

TESLA Jefferies ha ridotto il Tp da 350$ a $ 180 La rideterminazione degli utili è dolorosa,Ladi Tokyo si avvia a chiudere in rialzo di oltre il +2%. Lo Yen si indebolisce dopo la ...Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo la decisione della banca centrale del Giappone che ha deciso di lasciare la politica monetaria invariata. L'attenzione degli investitori si concentra sulle ... Borsa Tokyo positiva. Misto il resto dell'Asia (Teleborsa) - Positiva la Borsa di Tokyo in attesa di conoscere l'esito della riunione della Bank of Japan sulle prossime mosse di politica monetaria. Si muovono in ordine sparso le altre piazze asiat ...(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo dopo la decisione della banca centrale del Giappone che ha deciso di lasciare la politica monetaria invariata. L'attenzione degli ...