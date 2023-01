Borghesia e Testimonianza-choc | chi ha coperto davvero Messina Denaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) "Non ci fermeremo", ha assicurato il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. Dopo l'arresto di Matteo, le indagini proseguono sulle "attuali protezioni e appoggi" di un uomo che ha goduto del sostegno di "fette della cosiddettamafiosa, che si dipana nel settore della sanità locale e non solo" e del "potere". Chi, per esempio, nel Comune di Campobello, gli ha fornito una carta d'identità intestata ad Andrea Bonafede o la patente di guida? Secondo il procuratore aggiunto Paolo Guido, il boss, affetto dal morbo di Chron e da una patologia tumorale, è in condizioni di salute "tutto sommato buone, in linea con chi frequenta una struttura come quella in cui lo abbiamo arrestato. E le sue condizioni ritengo che siano compatibili con il regime carcerario". "Non abbiamo trovato un uomo distrutto, in apparente ...