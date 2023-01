“Boomerissima” | splendida notizia per Alessia Marcuzzi | nessuno se l’aspettava

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) News Tv. Unaper, tornata in Rai con un programma decisamente frizzante: “”. Il coraggio, la professionalità e la solarità della conduttrice sono stati premiati dal grande pubblico. Una fiducia che, tradotta in termini di ascolti, rende allegri tanto laquanto Rai 2. Ed era un’impresa tutt’altro che facile: la seconda puntata, generalmente, è sempre quella più difficile perché passa l’effetto novità. Ad ogni modo,è riuscita nel suo intento: non ha confermato soltanto il discreto risultato dell’episodio pilota, ma addirittura ha tenuto incollati più spettatori. Leggi anche l’articolo —>da Matano: “Ti sei ubriacata?”, la rivelazione a “La vita in ...