Boomerissima | la presenza di Giulia Stabile scatena una polemica

Leggi su biccy

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di, il nuovo show targato Rai2 di Alessia Marcuzzi, confra le ospiti. Un gioco fra vip divisi in due squadre, Boomer e Millennials, chiamati a sfidarsi in varie prove per stabilire quale epoca sia la migliore. Quando però qualche giorno fa è stata annunciata ladiall’interno del team dei Millennials sono nate le prime polemiche. Questo perché – secondo quanto dichiarato da Alessia Marcuzzi durante la conferenza stampa di presentazione – le varie squadre saranno composte di volta in volta da rappresentanti di quella generazione. Ed è qua che nasce laperché per definizione i Millennials sono “I nati tra il 1980 e il 1994, sono definiti appartenenti alla ...