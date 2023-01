“Boomerissima” | Alessia Marcuzzi strega con la tuta Polemica per l’età di Ema Stokholma

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un altro successo per la seconda puntata di, il nuovo programma condotto dache mette a confronto le generazioni. La presentatrice si supera con lafucsia anni Ottanta, indossata magnificamente a 50 anni, Pierpaolo Petrelli convince tutti, Giulia Stabile non si esibisce, Alexia sfrenata ed Emapresa di mira con ironia., il successo diSono questi gli ingredienti che hanno fatto trionfare ancora una voltacon, che si riscatta con questo nuovo show dopo mesi di assenza dalla tv e il divorzio dal marito Paolo Calabresi. Ancora una volta la trasmissione che vede scontrarsi boomer e millennials deve ...

Today.it

Per quel che riguarda Rai 2, bene '' diMarcuzzi, che scavalca 'Le Iene' , così come 'Cartabianca', programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Ecco tutti i dati Auditel ...Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di, la trasmissione condotta daMarcuzzi su Rai2. Tra i partecipanti al secondo appuntamento, abbiamo ritrovato alcuni volti noti anche di casa Mediaset, tra cui Giulia Stabile . ... "Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv: anticipazioni e ospiti Ironica, imprevedibile, vulcanica: il web ama Katia Follesa e sogna(va) di vederla a Sanremo! Peccato che Amadeus abbia fatto scelte diverse.Dati e approfondimenti sullo share e sugli ascolti tv del nuovo programma di Alessia Marcuzzi: Boomerissima comincia ad ingranare ...